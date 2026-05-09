Una nuova vettura elettrica sta per arrivare sul mercato nel 2028, frutto della collaborazione tra Opel e Stellantis. Si tratterà di un SUV di segmento C, realizzato con la tecnologia di Leapmotor. Al momento, il modello non ha ancora un nome ufficiale, ma le ipotesi più plausibili sono Ascona o Vectra. La vettura rappresenta un passo avanti nel settore delle auto elettriche delle due case automobilistiche.

La prima Opel sviluppata sulla tecnologia di Leapmotor non ha ancora un nome ufficiale, ma sarà un nuovo SUV elettrico di segmento C che arriverà nel 2028 e nascerà dalla collaborazione tra Opel e Stellantis. Dalle ultime informazioni sembra che l’auto possa debuttare con un nome di modello storico del brand. I più papabili potrebbero essere Ascona o Vectra. Ma non sono da escludere Meriva, Kadett o addirittura Manta. Le immagini dell’articolo sono state prese dal video del canale Youtube di Mahboub 1. Di seguito il linnk alla fonte: Secondo le anticipazioni, il modello potrebbe raccogliere l’eredità della futura “Manta” elettrica, anche se al momento Opel non ha confermato questa denominazione.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova elettrica Opel grazie a Leapmotor: si chiamerà Ascona o Vectra?

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