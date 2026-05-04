BolognaFiere-Sig accordo strategico per sviluppo di Iuc

BolognaFiere e S.i. hanno firmato un accordo strategico volto allo sviluppo dell'International University Congress (Iuc). L'intesa è stata annunciata a Roma il 4 maggio e riguarda la collaborazione tra le due organizzazioni nel settore fieristico e degli eventi. BolognaFiere, tra i principali operatori europei in questo settore, approfondisce così la sua presenza e le iniziative dedicate al mondo universitaria attraverso questa partnership.

Roma, 4 mag. (AdnkronosLabitalia) - BolognaFiere, tra i principali player fieristici europei, e S.i.g. (Società Italiana Gallerie), l'associazione di riferimento nel mondo delle gallerie e delle grandi opere di ingegneria in sotterraneo, hanno siglato un accordo per l'organizzazione di un appuntamento annuale dedicato a uno dei comparti strategici del sistema infrastrutturale italiano. L'accordo prevede l'organizzazione congiunta di una serie di eventi di carattere tecnicoscientifico, divulgativo e fieristico fino al 2030, i primi dei quali saranno presso la Fiera del Levante di Bari, dal 26 al 27 novembre 2026, (Italian Underground Conference) e dall'1 al 3 dicembre 2027, presso il quartiere fieristico di Bologna, (Italian Underground Congress).🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - BolognaFiere-Sig, accordo strategico per sviluppo di Iuc Notizie correlate Leggi anche: Laura Salvi, incarico strategico per lo sviluppo scientifico di AstraZeneca Eni, accordo strategico in Venezuela sul maxigiacimento di gasIl Venezuela ha firmato un accordo strategico con Eni e con la spagnola Repsol per rafforzare lo sfruttamento del giacimento offshore Cardón IV, uno...