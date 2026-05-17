Italiano commenta la vittoria di Atalanta Bologna | Questa squadra ha dei valori mi dispiace sentire certe critiche Futuro? Servirà valutare ogni aspetto

Da calcionews24.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore del Bologna ha commentato la vittoria contro l’Atalanta nella 37ª giornata di Serie A 202526. Ha affermato che la squadra possiede dei valori e ha espresso dispiacere per alcune critiche ricevute. Ha anche sottolineato che, per il futuro, sarà necessario valutare diversi aspetti. La partita si è conclusa con un risultato che premia il gioco sul campo, anche se la posizione in classifica non favorisce le ambizioni europee della squadra.

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