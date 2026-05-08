Nella conferenza stampa di oggi, l'allenatore ha parlato delle difficoltà affrontate durante la settimana, sottolineando l'importanza di mantenere un atteggiamento responsabile. Ha confermato che molti giocatori continueranno a far parte della squadra anche nelle prossime partite. La squadra si prepara ora alla sfida contro il Lecce, in programma nella 36ª giornata di Serie A.

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 36ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Ultimi tre match point in chiave Champions League per la Juve. Il pareggio interno con il Verona va dimenticato, la trasferta di Lecce implica un solo risultato: la vittoria, per mantenere a distanza Roma e Como. Nel giorno di vigilia, venerdì 8 maggio, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alle 11.45 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. CHE JUVE VUOL VEDERE DOMANI – «Noi vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Lecce Juve: «Questa settimana abbiamo sofferto, in questi momenti c’è bisogno di responsabilità. Molti faranno ancora parte di questa squadra»

SPALLETTI INTERVISTA POST JUVENTUS LECCE:ABBIAMO FATTO UNA GRANDE PARTITA, I RIGORISTI...

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