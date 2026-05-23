Milan per l’attacco spunta Espí | ecco il gigante da 194 centimetri che piace al Diavolo
Il Milan ha mostrato interesse per un attaccante spagnolo, secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X. Si tratta di Carlos Espí, nato nel 2005 e attualmente in forza al Levante. Espí è alto 194 centimetri e il club rossonero avrebbe valutato la possibilità di portarlo in squadra. La notizia riguarda un possibile trasferimento, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.
Il Milan è concentrato sul campo, ma pensa anche al mercato futuro: non solo profili pronti per il progetto di Massimiliano Allegri, ma radar vigili anche sui migliori talenti del calcio europeo in vista della sessione estiva. La strategia di RedBird resta la stessa: cercare giocatori interessanti a un prezzo relativamente basso, per poi farli crescere in rossonero. Il giornalista Matteo Moretto ha svelato su X l'interesse del Milan per un attaccante spagnolo classe 2005. Ecco i dettagli. "Ci sono molti club interessati a Carlos Espí, attaccante del Levante. Non solo lo Strasburgo, come avevamo già anticipato in esclusiva, ma anche il Bournemouth e il Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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