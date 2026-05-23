Milan per l’attacco spunta Espí | ecco il gigante da 194 centimetri che piace al Diavolo

Notizia in breve

Il Milan ha mostrato interesse per un attaccante spagnolo, secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X. Si tratta di Carlos Espí, nato nel 2005 e attualmente in forza al Levante. Espí è alto 194 centimetri e il club rossonero avrebbe valutato la possibilità di portarlo in squadra. La notizia riguarda un possibile trasferimento, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.