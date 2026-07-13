Bologna la nuova arena in fiera si chiamerà Unipol Hall | La Virtus ci giocherà per vent' anni
In Fiera a Bologna sta sorgendo una nuova arena chiamata Unipol Hall. L’impianto sarà utilizzato per le finali di Coppa Davis in programma a novembre e successivamente ospiterà le partite di basket della Virtus. La struttura è destinata a essere in uso per vent’anni.
Si chiamerà Unipol Hall, la nuova arena che sorgerà in Fiera e debutterà con le finali di Coppa Davis a novembre prima di lasciare spazio alle partite di basket della Virtus. BolognaFiere ha siglato un contratto decennale, da fine 2026 a dicembre 2036, con il gruppo assicurativo che è quindi diventato «title sponsor» dell'impianto, aggiungendo questa nuova struttura alle altre più importanti arene italiane, dalla Unipol Arena di Casalecchio all'Unipol Dome di Milano e l'Unipol Forum di Assago. Non che ci fossero dubbi, ma questo annuncio chiude anche ogni porta che aveva tentato di aprire Massimo Zanetti, il presidente della Virtus. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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