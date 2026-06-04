WWE SmackDown a Bologna | orario diretta biglietti e come arrivare all’Unipol Arena
La WWE torna in Italia con uno show a Bologna, previsto per il 4 giugno 2026 all’Unipol Arena. L’evento sarà trasmesso in diretta e i biglietti sono già in vendita. I fan possono raggiungere l’arena con mezzi pubblici e auto, seguendo le indicazioni per il quartiere fieristico. Dopo l’appuntamento con Clash in Italy su Monday Night Raw, questa tappa fa parte del tour italiano della federazione. La data è stata annunciata ufficialmente e il pubblico può acquistare i biglietti online o presso i punti vendita autorizzati.
Bologna, 4 giugno 2026 – Dopo Clash in Italy a Monday Night Raw, la WWE continua il proprio tour italiano. Per il secondo anno di fila Friday Night SmackDown arriva alla Unipol Arena di Bologna, a Casalecchio di Reno: appuntamento per venerdì 5 giugno 2026, per una serata che porterà nel capoluogo emiliano lo spettacolo del wrestling mondiale. L’evento fa parte del tour europeo della WWE e arriva dopo il grande weekend italiano aperto da Clash in Italy a Torino. Per il pubblico italiano sarà una nuova occasione per vedere dal vivo le superstar di SmackDown in una delle arene più importanti del Paese. WWE SmackDown a Bologna: data, orario e apertura porte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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Full SmackDown highlights: Dec. 19, 2025
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