WWE SmackDown a Bologna | orario diretta biglietti e come arrivare all’Unipol Arena

Notizia in breve

La WWE torna in Italia con uno show a Bologna, previsto per il 4 giugno 2026 all’Unipol Arena. L’evento sarà trasmesso in diretta e i biglietti sono già in vendita. I fan possono raggiungere l’arena con mezzi pubblici e auto, seguendo le indicazioni per il quartiere fieristico. Dopo l’appuntamento con Clash in Italy su Monday Night Raw, questa tappa fa parte del tour italiano della federazione. La data è stata annunciata ufficialmente e il pubblico può acquistare i biglietti online o presso i punti vendita autorizzati.