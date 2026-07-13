Bologna è arrivato a Valles il pullman del club con la squadra e il nuovo tecnico Domenico Tedesco
Il pullman del Bologna con squadra e nuovo allenatore Domenico Tedesco è arrivato all'hotel Valserhof di Valles alle 17.45, circa 15 minuti prima dell'orario previsto. La squadra rimarrà in questa località fino a sabato 25 luglio.
Alle 17.45, con circa un quarto d'ora di anticipo sui tempi previsti, il Bologna Ã¨ arrivato all'hotel Valserhof di Valles dove resterÃ fino a sabato 25 luglio. Tre le amichevoli in programma in Alto Adige (sabato 18, mercoledÃ¬ 22 e sabato 25), da martedÃ¬ il lavoro in quota con una doppia seduta di allenamento e la conferenza stampa del nuovo tecnico Domenico Tedesco, che Ã¨ anche l'unico volto nuovo del mondo rossoblÃ¹ visto che il mercato ancora langue. Jeri Ryan a Riccione per i 60 anni di Star Trek: Â«Viviamo momenti molto pericolosi, non Ã¨ piÃ¹ il momento di restare guardareÂ» Il video della biblioteca di Umberto Eco a Bologna: i 32. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it
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