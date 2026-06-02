Adesso è ufficiale | il tecnico calabrese Domenico Tedesco nuovo allenatore del Bologna

Il Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore. Il tecnico calabrese, ex allenatore di Fenerbahçe, Belgio e Lipsia, sostituisce Vincenzo Italiano. L’accordo tra il club e Tedesco è stato confermato tramite una nota ufficiale.

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna. Il club rossoblù ha ufficializzato l'accordo con l’ex allenatore di Fenerbahce, Belgio e Lipsia, chiamato a raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano, con una nota. Tedesco ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano Calabro il 12 settembre 1985, Domenico Tedesco si è trasferito con la sua famiglia ad Aichwald, in Germania, all’età di due anni. Dopo aver ottenuto una laurea in ingegneria gestionale e un master in gestione dell’innovazione, completa il corso per allenatori della Federazione calcistica tedesca, risultando il miglior studente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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