Oggi è iniziato il procedimento per l’assegnazione di oltre 1.000 concessioni balneari tramite un nuovo bando. Le spiagge sono state sottoposte a controlli approfonditi, con valutazioni che includono indennizzi, bonus e punteggi. La gara riguarda le concessioni in scadenza e si svolge in un contesto di revisione normativa, che prevede modifiche a partire dal prossimo anno, segnando l’ultima stagione con le regole precedenti.

Ancona, 13 luglio 2026 – Stessa spiaggia, stesso mare. Ma è l’ultima stagione del vecchio conio, dall’anno prossimo cambia tutto, o almeno Così è (se vi pare), con buona pace dell’italico gattopardismo. È l’effetto della Bolkestein, bellezza, la direttiva Ue sulla concorrenza che l’Italia ha tentato (invano) di dribblare per vent’anni, salvo finire nel pantano di una procedura di infrazione. La notizia è che dopo lunga e ponderata gestazione, oggi il ministro Salvini ha finalmente squadernato davanti agli stakeholder (associazioni di categoria e dintorni) il prototipo del bando tipo che dovrebbe dettare a sindaci e Comuni marittimi indicazioni e regole certe su come mettere nero su bianco le gare per l’affidamento delle concessioni demaniali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bolkestein, il bando per le spiagge ai raggi X: indennizzi, bonus e punteggi. Oltre 1000 concessioni all’asta

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