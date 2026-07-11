Arriva la direttiva Bolkestein | quattro concessioni demaniali marittime finiscono all’asta

A Carrara, il Comune ha annunciato l’apertura di quattro concessioni demaniali marittime all’asta. Tre stabilimenti balneari e una discoteca, tra cui Doride, Lido Leda, Lunezia e Swamp, sono stati messi a bando per una durata di vent’anni. La pubblicazione dell’avviso segna l’applicazione della direttiva Bolkestein, che disciplina la gestione delle attività lungo le coste italiane.

Carrara, 11 luglio 2026 – La direttiva Bolkestein parte da Marina di Carrara. Il Comune ha pubblicato un avviso per dare in concessione per la durata di 20 anni tre stabilimenti balneari e una discoteca: Doride, Lido Leda, Lunezia e Swamp. Questo avviso del Comune di Carrara nasce per recepire i principi europei di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione nell’assegnazione dei beni pubblici limitati come le spiagge, che la Direttiva Bolkestein impone. Il documento, infatti, si apre citando espressamente “i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza”, in particolare dell’ articolo 49 del ‘Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea’, che è la colonna portante su cui si fonda la Bolkestein per il settore balneare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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