Un uomo di 50 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Viareggio con sei dosi di cocaina. L’arresto è avvenuto durante un controllo, e l’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata comprendeva sei dosi di cocaina. La polizia ha portato a termine l’operazione senza incidenti. L’uomo è stato trasferito in carcere.

Viareggio, 13 luglio 2026 – È stato arrestato dalla polizia di Stato un uomo di 50 anni, marocchino, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta nel pomeriggio di venerdì 10 luglio, durante un servizio di controllo del territorio svolto dalla squadra volante del commissariato di Viareggio. I controlli . Gli agenti, transitando in via della Gronda a Viareggio, hanno notato il cinquantenne seduto nei pressi di un'attività commerciale. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti e già arrestato tre volte negli ultimi mesi, ha attirato l'attenzione dei poliziotti che hanno deciso di procedere a un controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bloccato con sei dosi di cocaina: in manette per spaccio

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Verona: chiuso bar in zona stadio, 6 indagati per spaccio di cocaina

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