Spacciatore bloccato nel parcheggio con 49 dosi di cocaina

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio, le forze dell’ordine sono intervenute in un parcheggio di via Pettorelli, dove un residente aveva segnalato una persona sospetta a bordo di un’auto bianca ferma da diversi giorni. Gli agenti hanno fermato l’uomo e, durante la perquisizione, hanno trovato 49 dosi di cocaina. La persona è stata arrestata e portata in caserma per ulteriori accertamenti.

Nel pomeriggio di domenica 3 maggio le Volanti alla Besurica in quanto veniva segnalata da un residente una persona sospetta a bordo di un’autovettura bianca posteggiata nel parcheggio di via Pettorelli e ferma in sosta già da diversi giorni.Gli agenti hanno notato un uomo a bordo che alla vista.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Tuenno, blitz in un parcheggio: arrestato spacciatore con cocainaUn giovane di nazionalità straniera è stato fermato dai Carabinieri a Ville d’Anaunia, nella frazione di Tuenno, con un carico di 81 grammi di... Leggi anche: Inseguito e bloccato dai carabinieri: 35enne arrestato con 48 dosi di cocaina Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Blitz anti droga, oltre 30 kg tra coca ed eroina e 300mila euro in contanti: arrestate due persone; Tenta di strangolare la moglie, arrestato dai carabinieri. I militari nella zona di Montesacro in una notte hanno bloccato 5 spacciatori. Scambio di droga al parcheggio: Pesaro, spacciatore preso con la cocainaPESARO Sorpreso a spacciare nel parcheggio del distributore vicino al casello dell’Autostrada, arrestato. Sembrava incensurato, ma il pubblico ministero ha scoperto il trucco sul nome e cognome. Ieri ... corriereadriatico.it