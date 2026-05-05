Sorpreso con dosi di cocaina e materiale per lo spaccio | un arresto

Un uomo è stato arrestato a Siano dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione, sono state trovate dosi di cocaina e materiale utilizzato per lo smercio. L’uomo, le sue iniziali sono G.P., è stato condotto in caserma. Le autorità hanno sequestrato le sostanze e il materiale ritrovato.

Un uomo, G.P le sue iniziali, è stato arrestato dai carabinieri a Siano dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”. Nel corso di una perquisizione, secondo la ricostruzione dei militari, è stato.🔗 Leggi su Salernotoday.it Atti persecutori verso una donna e spaccio di droga: un arresto a Potenza Notizie correlate Leggi anche: Sorpreso con varie dosi di cocaina: scatta l'arresto Sorpreso in una zona di spaccio con 13 dosi di cocainaGli agenti di polizia hanno fermato ad Aprilia un 26enne, che era già stato denunciato nei giorni scorsi per lo stesso reato Aveva un atteggiamento... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viareggio, sorpreso con le dosi in piazza Nottolini: arrestato un uomo per spaccio; Milano, quarantenne sorpreso in auto con le dosi di polvere della scimmia; Sorpreso con la droga addosso: 26enne finisce in manette; Fondi: Controlli dei Carabinieri, arrestato un 38enne. Denunciato un giovane di 21 anni sorpreso con 3 dosi di hashish. Sorpreso a spacciare nella zona della stazione di Viareggio: arrestato un trentenneL'uomo, di origine marocchina, aveva 11 dosi di cocaina, un pezzo d'hashish, un taglierino e una discreta somma in contanti ... luccaindiretta.it Viareggio, sorpreso con le dosi in piazza Nottolini: arrestato un uomo per spaccioArrestato a Viareggio un uomo trovato con cocaina e 300 euro: la droga era già suddivisa in dosi, sequestrati anche i contanti. virgilio.it Sorpreso a spacciare in centro a Porto Torres: arrestato x.com Radio Deejay. . Durante il concerto di Sabato 2 maggio a Firenze, Annalisa ha sorpreso il pubblico con una cover di "Ciao amore, ciao" di Luigi Tenco #radiodeejay #news #musica #annalisa - facebook.com facebook