Un militante pro Vannacci ha bloccato una strada, causando l’arresto del traffico e una reazione violenta. Il sindaco è intervenuto per calmare la situazione, mentre un video mostra la scena con auto ferme e tensione palpabile. Le immagini sono diventate virali sui social, alimentando una discussione pubblica. La manifestazione ha provocato un confronto tra cittadini e autorità, senza ulteriori dettagli sulle conseguenze legali o sulle motivazioni specifiche del blocco.

Una strada bloccata, le auto ferme e una tensione che, in pochi istanti, esplode davanti agli occhi di tutti. È il video che nelle ultime ore sta facendo discutere San Benedetto del Tronto: immagini dure, diventate virali sui social, e una polemica che ora coinvolge anche le istituzioni. Al centro del caso c’è Giuseppe Barboni, imprenditore e militante di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe trovato una persona in mezzo alla carreggiata, con il traffico rallentato o completamente fermo. Da lì, la situazione sarebbe precipitata. Il confronto in strada e la scena ripresa in video. Barboni sostiene che non sarebbe stata la prima volta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Blocca il traffico, la reazione violenta del militante pro Vannacci: interviene il sindaco

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