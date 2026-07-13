blacklist linea della prudenza

di Alessandro D’Amato ROMA La solidarietà unanime del centrodestra e il quasi silenzio del centrosinistra. Il giorno dopo la pubblicazione, da parte di un quotidiano iraniano, delle foto di alcuni personaggi ritenuti responsabili della morte dell’ayatollah Ali Khamenei, tra cui Donald Trump e Giorgia Meloni, anche la comunità ebraica milanese esprime solidarietà alla premier. A Palazzo Chigi prevale la prudenza, visto che il giornale Hamshahri, che ha pubblicato gli scatti, è legato alla municipalità di Teheran e si rivolge soprattutto all’elettorato più radicale. In ogni caso, non si esclude la convocazione dell’ambasciatore iraniano in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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