L’avvocato di Stasi ha dichiarato che si opporrà alla sospensione della condanna, sottolineando la volontà di contestarla. Il caso dell’omicidio di Garlasco, che aveva coinvolto l’indagato, è nuovamente sotto i riflettori in vista di possibili sviluppi nelle prossime settimane. Le indagini sembrano avvicinarsi alla conclusione, portando all’attenzione l’iter giudiziario e le eventuali decisioni sulla responsabilità dell’indagato.

Il caso dell’ omicidio di Garlasco è tornato alla ribalta per la prospettiva che, in poche settimane, si possa arrivare alla conclusione delle indagini. Il procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone, si è appena recato dalla procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, per parlare del caso e anticipare le carte per ipotizzare una richiesta di revisione per Alberto Stasi. Nei prossimi giorni verranno inviate le carte e solo dopo si deciderà se avanzare la proposta alla Corte d’Appello di Brescia: ci vorrà del tempo, più mesi che settimane probabilmente e, dalla richiesta all’eventuale revisione definitiva, potrebbero passare anni. E nel frattempo per Stasi potrebbero riaprirsi le porte del carcere per il fine pena.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sospensione della condanna? Ci opporremo”. La linea di prudenza dell'avvocato di Stasi

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