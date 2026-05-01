Sostegno agli imprenditori e richiamo alla prudenza | la linea di Confartigianato

Confartigianato ha annunciato un piano di sostegno agli imprenditori, sottolineando l'importanza di fare rete tra imprese, associazioni e territori. La proposta mira a favorire la collaborazione tra diversi soggetti, coinvolgendo anche le realtà locali, per rafforzare le attività imprenditoriali. Insieme a questa iniziativa, l’associazione invita a mantenere un atteggiamento prudente nelle scelte aziendali, considerando le sfide attuali del mercato.

Fare rete nel senso più ampio del termine, cioè coinvolgendo non soltanto le imprese ma anche le associazioni e i territori interessati. È la considerazione più importante che il presidente di Confartigianato Imprese Lomellina, Luigi Grechi, ha fatto a margine dell’assemblea annuale convocata per l’approvazione del bilancio 2025. Una considerazione che non può e non deve essere considerata semplicemente uno slogan ma un preciso impegno per guardare al futuro che, con lo scenario degli ultimi mesi, rappresenta una vera incognita. Due i temi che il presidente ha inteso sottolineare: il Premio Fedeltà al Lavoro di ottobre dedicato al Pnrr e l’Artser, la struttura di servizi dell’associazione che, nel 2025, si è estesa a tutta la provincia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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