Oggiono brutale attacco vicino alla ferrovia | 35enne ferito gravemente

Nella notte, un uomo di 35 anni è stato vittimamente coinvolto in un'aggressione violenta avvenuta a ridosso della ferrovia nella zona di Oggiono. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'episodio e cercando di identificare i responsabili del pestaggio. L'evento ha avuto luogo in un'area frequentata abitualmente, ma le ragioni che hanno portato all'aggressione restano ancora da chiarire. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale con gravità.

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? Punti chiave Chi sono i responsabili del brutale pestaggio notturno?. Perché l'aggressione è avvenuta proprio in quella zona della ferrovia?. Come hanno fatto i criminali a colpire la vittima in gruppo?. Cosa riveleranno le indagini dei Carabinieri sul possibile regolamento di conti?.? In Breve Aggressione avvenuta venerdì 22 maggio alle 4:30 in via per Molteno.. Ferito trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco con frattura alla mandibola.. Carabinieri della Compagnia di Merate indagano su un possibile regolamento di conti.. Intervento dei soccorsi effettuato dall'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini.. Un uomo di 35 anni è stato soccorso in codice rosso alle 4:30 di venerdì 22 maggio lungo via per Molteno a Oggiono, dopo un violento pestaggio subito vicino alla ferrovia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oggiono, brutale attacco vicino alla ferrovia: 35enne ferito gravemente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Violento pestaggio a Oggiono: 35enne finisce in ospedaleUn altro grave episodio di violenza in provincia di Lecco, questa volta a Oggiono. Lite tra vicini: 66enne finisce in ospedale ferito gravemente alla testaE' ricoverato in gravi condizioni per un trauma cranico, il 66enne protagonista della violenta lite con i vicini, di ieri sera, a Cava de' Tirreni.