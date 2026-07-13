Biennale stop Ue ai fondi La Lega attacca Bruxelles | Basta censure e ricatti

Notizia in breve

L’Unione Europea ha deciso di sospendere i finanziamenti per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, causando reazioni politiche. La Lega ha criticato Bruxelles, accusandola di censure e ricatti. La decisione riguarda il blocco dei fondi destinati all’evento culturale, che si svolge in Italia. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le istituzioni europee e le autorità italiane, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico della sospensione.