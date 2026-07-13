Biennale stop Ue ai fondi La Lega attacca Bruxelles | Basta censure e ricatti
L’Unione Europea ha deciso di sospendere i finanziamenti per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, causando reazioni politiche. La Lega ha criticato Bruxelles, accusandola di censure e ricatti. La decisione riguarda il blocco dei fondi destinati all’evento culturale, che si svolge in Italia. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le istituzioni europee e le autorità italiane, senza ulteriori dettagli sul motivo specifico della sospensione.
di Antonio Petrucci ROMA La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia si ritrova al centro di una complessa vicenda che lega la diplomazia culturale alle tensioni internazionali. La raccomandazione espressa dalla Commissione europea di revocare un finanziamento da 2 milioni di euro – gestito dall’agenzia Eacea e destinato alla Fondazione per progetti legati al cinema – ha innescato una dura polemica politica. All’origine del provvedimento vi sarebbe la contestata riapertura del padiglione della Federazione Russa alla Biennale, nell’ambito della rassegna dal titolo In Minor Keys. Una scelta censurata via social dalla vicepresidente della Commissione Ue, Henna Virkkunen, in nome della tutela dei valori democratici, ma che in Italia spacca la politica e le istituzioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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#biennale , stop ai fondi Ue. Presidente Zaia: Un atto di arroganza e di ostilità senza precedenti. Giù le mani dalla Biennale, il Governo metta in campo una controffensiva. tinyurl.com/3fkzany7 x.com
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