Comunicato Stampa | #biennale stop ai fondi Ue Presidente Zaia | Un atto di arroganza e ostilità senza precedenti
La Commissione europea ha deciso di sospendere i finanziamenti destinati alla Biennale. Il presidente regionale ha commentato l’atto come un’espressione di arroganza e ostilità senza precedenti. Nel frattempo, il consiglio regionale ha affidato a un quotidiano locale una nota sulla responsabilità editoriale. Un rappresentante regionale ha anche affermato che, se un errore simile fosse stato commesso da una parte politica opposta, avrebbe suscitato reazioni diverse. È stato inoltre annunciato l’ingresso delle consulte studentesche ai lavori di un importante comitato internazionale.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Notizie e thread social correlati
Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Giù le mani dalla biennale."Il presidente della regione ha risposto alla vicepresidente della Commissione europea, che aveva sollevato preoccupazioni sulla Biennale di Venezia,...
Comunicato Stampa: Presidente Zaia: “Bene la giuria popolare. sia una Biennale di riconciliazione"Il presidente della regione ha espresso soddisfazione per l’adozione della giuria popolare in occasione di una mostra artistica internazionale,...
Argomenti più discussi: ++ Ue, 'stop ai finanziamenti da 2 milioni alla Biennale' ++; >>>ANSA/L'Ue non perdona la Biennale, stop a 2 milioni di finanziamenti; Pubblicato il Rapporto sullo sviluppo delle città nell’economia digitale globale; Roadshow Efficienza Energetica e Gestione delle Risorse.
30 giugno 2026 Comunicato Stampa: Dreaming In Art 01 luglio 2024 - 01 luglio 2026 Ricorre domani, 01 luglio 2026, il secondo anniversario dalla fondazione dell'Associazione Culturale Dreaming In Art, con un bilancio più che positivo, sempre più in crescita facebook
Comunicato Stampa: Biennale, ispettori a Ca' GiustinianPossono esserci posizioni diverse, ed è legittimo. Ma c'è un dato che non può essere messo in discussione: la Biennale di Venezia è da sempre un luogo di pace, di diritti, di confronto tra culture. iltempo.it