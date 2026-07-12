Comunicato Stampa | #biennale stop ai fondi Ue Presidente Zaia | Un atto di arroganza e ostilità senza precedenti

Da iltempo.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Commissione europea ha deciso di sospendere i finanziamenti destinati alla Biennale. Il presidente regionale ha commentato l’atto come un’espressione di arroganza e ostilità senza precedenti. Nel frattempo, il consiglio regionale ha affidato a un quotidiano locale una nota sulla responsabilità editoriale. Un rappresentante regionale ha anche affermato che, se un errore simile fosse stato commesso da una parte politica opposta, avrebbe suscitato reazioni diverse. È stato inoltre annunciato l’ingresso delle consulte studentesche ai lavori di un importante comitato internazionale.

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La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Il presidente Rocca a Il Tempo: mascherine, se il pasticcio di Zingaretti l'avesse fatto il centrodestra. UNESCO, per la prima volta le Consulte studentesche ai lavori del Comitato di alto livello. Valditara: “Italia protagonista anche per il modello di partecipazione studentesca ai processi decisionali” Alessandro Bertoldi a Come States? — Trump, Nato, Milei e il futuro dell'Occidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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