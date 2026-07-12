Comunicato Stampa | #biennale stop ai fondi Ue Presidente Zaia | Un atto di arroganza e ostilità senza precedenti

Notizia in breve

La Commissione europea ha deciso di sospendere i finanziamenti destinati alla Biennale. Il presidente regionale ha commentato l’atto come un’espressione di arroganza e ostilità senza precedenti. Nel frattempo, il consiglio regionale ha affidato a un quotidiano locale una nota sulla responsabilità editoriale. Un rappresentante regionale ha anche affermato che, se un errore simile fosse stato commesso da una parte politica opposta, avrebbe suscitato reazioni diverse. È stato inoltre annunciato l’ingresso delle consulte studentesche ai lavori di un importante comitato internazionale.