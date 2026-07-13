Il Cremlino ha dichiarato di essere grato alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la Russia e aver permesso l’apertura del padiglione russo nell’edizione 2026. Nel frattempo, l’Unione Europea ha sospeso un contributo di due milioni di euro destinato alla manifestazione, bloccando così i fondi europei per il padiglione russo. La decisione di Bruxelles è stata presa in risposta alla collaborazione tra la Biennale e la Russia.

Peskov elogia la scelta della Biennale di mantenere la collaborazione con Mosca. Bruxelles blocca un contributo da due milioni di euro IlCremlinoha espresso “gratitudine” allaBiennale di Veneziaper aver mantenuto lacollaborazione con la Russiae consentito l’apertura del padiglione russonell’edizione 2026 della manifestazione. A parlare è stato il portavoce del presidenteVladimir Putin,Dmitry Peskov, che ha elogiato quanti hanno continuato a collaborare con i rappresentanti russi nonostante il clima politico internazionale. “Vorrei esprimere gratitudine a coloro che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti e congratularmi con loro perché sono liberi da questamentalità chiusache attualmente domina in Europa“, ha dichiarato Peskov, citato dall’agenzia Tass. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, il Cremlino ringrazia mentre l’Ue sospende i fondi per il padiglione russo

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