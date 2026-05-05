Biennale di Venezia la curatrice del padiglione russo ringrazia gli amici italiani | L’arte deve rimanere indipendente

La curatrice del padiglione russo alla Biennale di Venezia ha espresso gratitudine agli amici italiani per aver contribuito alla partecipazione dell’esposizione. Ha sottolineato l’intenzione che, nei giorni a venire, l’arte rappresenti l’unica voce presente in tutti i padiglioni. La comunicazione si è concentrata sulla volontà di mantenere l’indipendenza artistica, senza riferimenti a motivazioni o altri dettagli.

“Grazie agli amici italiani che ci hanno permesso di essere qui. Vorrei che nei prossimi giorni l’arte fosse l’unica voce in tutti i padiglioni. Vorrei che la nostra attenzione fosse a tutti gli artisti di talento che si meritano il nostro sguardo”. Così la curatrice Anastasia Karneeva in un video sui social ha annunciato la presenza del padiglione della Russia alla Biennale Arte 2026 di Venezia dopo il caso politico, diplomatico e istituzionale che va avanti da due mesi sulla presenza del padiglione russo. “Voglio ringraziare la Biennale per aver sostenuto l’idea di avere tutti i padiglioni. Grazie agli amici di Venezia e a chi sostiene che l’ arte deve rimanere indipendente.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Biennale di Venezia, la curatrice del padiglione russo ringrazia gli “amici italiani”: “L’arte deve rimanere indipendente” Notizie correlate Cecilia Canziani, storica dell’arte, è la curatrice del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 di Venezia. Negli ultimi, frenetici, giorni segue anche i suoi laureandi e il figlioCecilia Canziani, nata a Roma nel 1976, storica dell’arte, titolare della cattedra di Fenomenologia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle... Biennale, Zelensky sanziona la curatrice e quattro artisti del Padiglione russo: «Fanno propaganda»VENEZIA - Una raffica di 18 restrizioni, dalla «revoca di onorificenze statali ucraine e di altre forme di riconoscimento», al «divieto di acquisire... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le dimissioni della Giuria internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Rivoluzione alla Biennale: lascia la Giuria, anche Russia e Israele per i premi; Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale. Biennale di Venezia al via, Buttafuoco rinvia il discorso a domaniI cancelli della Biennale di Venezia si sono ufficialmente aperti, inaugurando una nuova edizione che attira pubblico e addetti ai lavori. L'evento, come da tradizione, si svolge a Venezia, confermand ... it.blastingnews.com Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapoOra che la giuria si è dimessa, gli artisti russi sono arrivati ma pare che il padiglione russo rimarrà chiuso ... ilpost.it La 61esima Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia si annuncia come una delle edizioni più dense e stratificate degli ultimi anni, non tanto per la quantità – che resta, come sempre, vertiginosa – quanto per la particolare condizione in cui - facebook.com facebook Primo appuntamento ufficiale della Biennale di Venezia. L'esposizione tra polemiche e dissidi per la partecipazione della Russia incassa il no alla partecipazione dell'Iran. Il presidente Buttafuoco: "l'arte ha una potenza ancora maggiore di ogni prepotenza”. x.com