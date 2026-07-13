Il Cremlino ha espresso ringraziamenti per la partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. La presenza russa alla mostra d'arte ha riacceso il dibattito sul rapporto tra cultura e politica, evidenziando come l’esposizione possa essere interpretata come un segnale diplomatico. La questione ha riaperto il dibattito sul confine tra espressione artistica e messaggio politico, suscitando discussioni tra addetti ai lavori e osservatori.

Il caso della partecipazione russa alla Biennale di Venezia riapre il confronto sul ruolo della cultura nei rapporti internazionali e sul confine, sempre più sottile, tra dialogo artistico e messaggio politico. Il Cremlino ha espresso apprezzamento per la scelta di mantenere la collaborazione con la Russia e consentire l’apertura del padiglione russo. Il portavoce Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass, ha parlato di “gratitudine” verso coloro che continuano a collaborare con rappresentanti russi, criticando quella che ha definito la “mentalità chiusa” che, a suo giudizio, caratterizzerebbe parte dell’Europa. Le dichiarazioni arrivano dopo la decisione della Commissione europea di raccomandare la revoca del contributo europeo di all’incirca due milioni di euro destinato alla Biennale di Venezia, proprio in relazione alla presenza russa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Biennale e Russia, il Cremlino ringrazia Venezia

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