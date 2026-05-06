Biennale Buttafuoco inaugura il padiglione della Russia e ringrazia il non pervenuto governo | Non siamo un tribunale A Venezia un giardino di pace

Alla cerimonia di apertura del padiglione della Russia alla Biennale, lo scrittore e curatore ha inaugurato lo spazio e ringraziato il ministro della Cultura, assente alla cerimonia. Ha ricordato le dichiarazioni del presidente della Repubblica e ha ribadito l’autonomia dell’istituzione, facendo riferimento anche alle affermazioni fatte di recente dalla premier. Durante l’evento, ha sottolineato che Venezia rappresenta un luogo di pace, lontano da ogni giudizio legale.