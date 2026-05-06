Biennale Buttafuoco inaugura il padiglione della Russia e ringrazia il non pervenuto governo | Non siamo un tribunale A Venezia un giardino di pace
Alla cerimonia di apertura del padiglione della Russia alla Biennale, lo scrittore e curatore ha inaugurato lo spazio e ringraziato il ministro della Cultura, assente alla cerimonia. Ha ricordato le dichiarazioni del presidente della Repubblica e ha ribadito l’autonomia dell’istituzione, facendo riferimento anche alle affermazioni fatte di recente dalla premier. Durante l’evento, ha sottolineato che Venezia rappresenta un luogo di pace, lontano da ogni giudizio legale.
Ringrazia il ministro della Cultura (l’assente) Alessandro Giuli; riprende le parole dal presidente Sergio Mattarella, rivendica l’autonomia della Biennale, come affermato nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni. Dopo mesi di polemiche legate alla presenza della Russia in occasione della 61a Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco è intervenuto ieri al Teatro Piccolo dell’Arsenale per motivare le proprie scelte. “La Biennale (che aprirà ufficialmente al pubblico sabato 9 maggio, ndr ) non è un tribunale, ma un giardino di pace. Alle istituzioni chiediamo dialogo, non carte che girano”. Perché “qui l’unico veto è l’esclusione preventiva”, ha esordito Buttafuoco.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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