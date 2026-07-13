Marco Bezzecchi si è infortunato alle qualifiche del GP di Germania, riportando una frattura alla clavicola. L'incidente si è verificato durante la sessione di qualifiche, senza coinvolgimento di altri piloti. Un esperto ha dichiarato che il pilota potrebbe tornare in pista tra alcune settimane, ma non ha specificato tempi certi per il recupero. Bezzecchi aveva già affrontato problemi fisici e squalifiche nelle gare precedenti.

È un periodo decisamente sfortunato quello che sta attraversando Marco Bezzecchi. Dopo l’incidente causato da Martin in Ungheria, la squalifica a Brno e la caduta ad Assen, ora per il pilota di Aprilia è arrivato anche un infortunio, subito nelle qualifiche del GP di Germania. Al Sachsenring Bezzecchi è caduto a terra dopo che il posteriore della moto è partito, sbalzando Bez nella ghiaia. Il centro medico ha evidenziato una frattura scomposta alla clavicola sinistra. Bezzecchi è stato operato ieri, e la speranza del team Aprilia è quella di riaverlo a disposizione per il prossimo Gran Premio di Silverstone. A fare luce sull’infortunio di Bezzecchi e sui tempi di recupero, a Gazzetta Active, è il dottor Riccardo Accetta, responsabile UO di traumatologia dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sanrt'Ambrogio di Milano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bezzecchi e la clavicola fratturata, parla l'esperto: "Potrebbe tornare a..."

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