Durante la sessione Q2 del Gran Premio di Germania di MotoGP, Marco Bezzecchi è caduto mentre cercava di ottenere la pole position. L'incidente ha causato una frattura alla clavicola sinistra, impedendogli di partecipare alla Sprint e alla gara di domani. Il pilota italiano è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Finisce nel corso della Q2 il GP della Germania della MotoGP per Marco Bezzecchi: il pilota italiano, caduto nel corso dell’assalto alla pole, ha rimediato la frattura della clavicola sinistra e dunque non prenderà parte né alla Sprint del pomeriggio né alla gara di domani. Gli esami strumentali hanno dato il peggior esito possibile e quindi il pilota deve sottoporsi immediatamente ad un intervento chirurgico per ridurre la frattura: Bezzecchi, dunque, rientrerà al più presto in Italia per sottoporsi all’operazione. Il comunicato dell’Aprilia: “ A seguito dell’incidente, Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - MotoGP, per Marco Bezzecchi clavicola fratturata: niente GP di Germania

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