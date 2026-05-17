Gp Catalogna terrore per Alex Marquez | bruttissimo incidente clavicola destra fratturata

Da ravennatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Catalogna, il pilota ha avuto un grave incidente che ha causato la frattura della clavicola destra. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra gli spettatori e il team, che hanno assistito a un momento di forte tensione in pista. Il pilota è stato subito soccorso e trasportato in ospedale per ulteriori controlli. La gara è proseguita con alcune varianti nel programma a causa dell’accaduto. La sicurezza dei piloti rimane al centro delle attenzioni nel motorsport.

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