Durante la finale, Bertolucci ha osservato che quando Sinner ha preso in mano il gioco, Zverev non ha più avuto possibilità di reagire. La partita si è conclusa con una netta superiorità dell’italiano nel momento decisivo. Bertolucci e Panatta hanno analizzato le fasi decisive dell’incontro, evidenziando come l’azzurro abbia dominato quando ha accelerato. La discussione si è concentrata sulla gestione del momento cruciale e sulla capacità di Sinner di mantenere la concentrazione.

Paolo Bertolucci, in una nuova puntata del podcast ‘La Telefonata’, ha commentato insieme al suo storico partner di doppio Adriano Panatta la finale maschile di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev che ha visto il successo in rimonta del numero uno al mondo con il punteggio di 6-7 7-6 6-3 6-4 al termine di un match più complicato del previsto. “ È stata bella, emozionante. Zverev non l’avevo mai visto giocare così per due ore, men che meno sull’erba, perché credo non avesse mai fatto neanche un quarto di finale a Wimbledon. Ieri invece per due ore come ha giocato. “, ha detto Bertolucci un giorno dopo aver effettuato in loco la telecronaca della partita su Sky. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Bertolucci: “Quando Sinner ha preso tutto in mano, Zverev non aveva più chance”

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