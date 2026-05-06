Il coach Patrick Mouratoglou ha commentato le possibilità di Jannik Sinner di vincere il Roland Garros 2026, affermando che il giocatore ha le stesse chance di conquistare il torneo che aveva Rafael Nadal in passato. Mouratoglou si è riferito alla futura edizione del torneo, considerando l’assenza di Carlos Alcaraz, che non potrà partecipare a causa di un infortunio. La sua analisi si concentra sulle prospettive di Sinner in questa occasione specifica.

Patrick Mouratoglou si “schiera” apertamente dalla parte di Jannik Sinner pensando al Roland Garros 2026, dove per infortunio non sarà presente Carlos Alcaraz, rivale diretto dell’altoatesino in questi anni in vetta alle classifiche mondiali del tennis. Il coach francese, in un’intervista con i media transalpini, non ha nascosto la sua visione sull’azzurro dicendo: “ È impossibile che le sue possibilità di vincere il Roland Garros siano più alte di queste (intese allo stato attuale delle cose, ndr). Per me sono paragonabili a quelle che aveva Rafa durante la sua carriera. Non per le stesse ragioni, perché Rafa era imbattibile per il suo stile di gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Patrick Mouratoglou: “Sinner al Roland Garros? Ha le stesse chance di vincerlo che aveva Nadal”

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