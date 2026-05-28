Dopo la sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros, Paolo Bertolucci ha criticato le teorie complottiste diffuse sui social, ritenendo che siano infondate. Bertolucci ha sottolineato che tutti i giocatori sono chiamati a esibirsi in vari incontri e che Sinner aveva già giocato martedì sera, smentendo così le accuse di comportamenti sospetti o irregolari. Nessun altro dettaglio sulla vicenda è stato fornito.

Dopo la sconfitta di Jannik Sinner contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno del Roland Garros, è intervenuto con toni netti l’ex tennista Paolo Bertolucci per smentire le polemiche circolate sui social. Attraverso il suo profilo X, Bertolucci ha criticato le ipotesi di presunti favoritismi o penalizzazioni nella programmazione degli incontri, definendole ‘complottiste’, ricordando. L'articolo Bertolucci contro i complottisti: “Tutti i giocatori sono chiamati a esibirsi nei vari slot e più di una volta, Sinner aveva giocato martedì sera e quindi.” proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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