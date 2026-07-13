Jannik Sinner ha riconfermato il titolo di Wimbledon, vincendo nuovamente dopo 12 mesi. La vittoria è stata ottenuta ripetendo il successo precedente, dimostrando continuità rispetto alla prima affermazione. La sua performance ha confermato la capacità di mantenere alti livelli di gioco nel tempo, in un torneo considerato tra i più prestigiosi del tennis. La sfida si è conclusa con la sua vittoria, confermando la sua posizione tra i protagonisti della disciplina.

R ipetersi è ben più difficile di vincere per la prima volta, è un assunto valido sempre nello sport di alto livello. Sinner, a distanza di 12 mesi, ce l’ha fatta confermandosi campione di Wimbledon. Dodici mesi: un lasso di tempo che può passare in fretta, ma rivelarsi anche lungo. E c’è un punto di contatto: Jannik ha trionfato a Londra poco tempo dopo una delusione a Parigi. Diverse: la sconfitta con Alcaraz nella finale del 2025 al Roland Garros, mentre quest’anno come sappiamo è uscito al secondo turno contro Cerundolo. Ma sempre di delusione si è trattato, per un verso o per l’altro. Insomma, è arrivato a Wimbledon con qualche dubbio in testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Jannik va sempre a 100 all'ora. Il suo regno è destinato a durare"

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