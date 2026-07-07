Bertolucci | Cobolli che progressi! Il suo posto ora è tra i big
Giocare una finale Slam cambia l’atteggiamento di un atleta, che ottiene il rispetto degli avversari più forti. Lo ha affermato un commentatore, riferendosi ai progressi di un tennista, sottolineando che ora il suo livello lo colloca tra i giocatori di vertice. La partecipazione a questo tipo di competizioni rappresenta un punto di svolta, poiché permette di entrare in una nuova dimensione nel circuito.
Quando giochi una finale Slam, entri in una nuova dimensione e la tua aura cambia, perché ti sei guadagnato il rispetto anche degli avversari più forti. A quel punto, si tratta solo di reagire a questa situazione: lasciarsi travolgere dalla pressione e dal blocco psicologico, o farsi trascinare dall’entusiasmo e dalla fiducia? Cobolli ha impiegato un paio di partite a liberarsi dalle scorie di Parigi, confermando peraltro che la battaglia aspra è il suo terreno preferito, ma ora che è approdato alla seconda settimana ha ritrovato la consapevolezza mentale e la qualità tecnica che aveva mostrato al Roland Garros. L’incrocio degli ottavi con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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