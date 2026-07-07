Quando giochi una finale Slam, entri in una nuova dimensione e la tua aura cambia, perché ti sei guadagnato il rispetto anche degli avversari più forti. A quel punto, si tratta solo di reagire a questa situazione: lasciarsi travolgere dalla pressione e dal blocco psicologico, o farsi trascinare dall’entusiasmo e dalla fiducia? Cobolli ha impiegato un paio di partite a liberarsi dalle scorie di Parigi, confermando peraltro che la battaglia aspra è il suo terreno preferito, ma ora che è approdato alla seconda settimana ha ritrovato la consapevolezza mentale e la qualità tecnica che aveva mostrato al Roland Garros. L’incrocio degli ottavi con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Gazzetta.it - Bertolucci: "Cobolli, che progressi! Il suo posto ora è tra i big"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cobolli e non solo, mercoledì tra big al Roland Garros: i pronostici del 27 maggioMercoledì 27 maggio al Roland Garros scenderanno in campo diversi big del tennis, tra cui Cobolli, Djokovic, Zverev e Ruud.

Sinner ha sbagliato a giocare troppo? Da Barazzutti a Bertolucci, l’opinione dei big azzurri sul ko al Roland GarrosJannik Sinner è stato eliminato al Roland Garros dopo aver affrontato Juan Manuel.

Si parla di: Bertolucci: Cobolli, che progressi! Il suo posto ora è tra i big.

Sinner-Struff a Wimbledon, Cobolli gira pressione a Jannik, Becker lo incorona e Bertolucci anticipa i lamentiSinner-Struff a Wimbledon, tutto pronto per la sfida dei quarti: Cobolli mette pressione a Jannik, Becker lo incorona e Bertolucci anticipa le lamentele. sport.virgilio.it

Sinner, Paolo Bertolucci: Jannik è una spanna sopra tutti, non si risparmierà a Roma. Alcaraz tornerà più forte di prima. Cobolli e Musetti sono diversi nella testaSul percorso degli altri azzurri a Roma Paolo Bertolucci ha analizzato così la situazione: Abbiamo 4 italiani nei primi 20 del mondo, vuol dire che sono ad un livello alto e che la federazione sta ... ilmessaggero.it