Bergomi ha commentato positivamente la nomina di Maldini come direttore tecnico e Leonardo come advisor nel progetto di rilancio della nazionale italiana. L’ex capitano dell’Inter ha sottolineato che Maldini rappresenta la scelta migliore e ha chiesto perché non si consideri anche Guardiola. La decisione ufficiale di assegnare i ruoli a Maldini e Leonardo è stata recentemente annunciata dalla FIGC.

Inter News 24 Bergomi, l’ex capitano dell’Inter approva la nomina del duo Maldini-Leonardo per il rilancio azzurro. La rivoluzione in casa FIGC prende forma con l’ufficialità di Paolo Maldini come direttore tecnico e di Leonardo nel ruolo di advisor. Una svolta accolta con grande favore da Beppe Bergomi, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato l’impatto di questo nuovo corso: «L’obiettivo è tornare ai Mondiali. Quella di Maldini è la scelta migliore perché è stato il più forte col quale ho giocato. Ha fatto mille presenze tra Milan e Nazionale, ha saputo vincere col Milan e coprirà un ruolo che non c’è mai stato. La scelta intelligente è stata farsi accompagnare da un’altra persona: non sapevo di Leonardo, ma sappiamo anche le sue qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bergomi promuove la rivoluzione Azzurra: «Maldini è la scelta migliore. Perché non puntare su Guardioa?»

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