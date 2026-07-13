Bergamo ragazza rapinata sul bus | arrestato marocchino

A Bergamo, un uomo è stato arrestato dopo aver rapinato una ragazza su un autobus, sottraendole la borsa e il cellulare. Dopo essere sceso alla fermata, è stato inseguito da una pattuglia della polizia locale. Per bloccarlo e garantire la sicurezza, sono intervenuti sei agenti, poiché l’uomo si trovava in forte stato di agitazione.

Bergamo. A bordo di un autobus avrebbe strattonato una ragazza per sottrarle la borsa e il cellulare. Poi, una volta sceso alla fermata, è stato inseguito da una pattuglia della polizia locale: in forte stato di agitazione, per bloccarlo e metterlo in sicurezza si è reso necessario l’intervento di sei agenti. Nella tarda mattinata di venerdì 10 luglio la polizia locale di Bergamo ha arrestato in flagranza di reato Z.H., cittadino marocchino classe 1992, ritenuto responsabile di rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché di lesioni personali. Durante le operazioni di identificazione, complicate dalla sua violenta reazione, il 34enne ha opposto forte resistenza nei confronti degli operatori, dando origine a una colluttazione nel corso della quale uno degli agenti intervenuti ha riportato delle lesioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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