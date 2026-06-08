Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Dalmine dopo aver perseguitato l'ex compagna, danneggiando più volte la sua auto, e averla aggredita e minacciata. La stessa persona ha molestato una ragazza sul bus, disturbando il suo viaggio. Le autorità hanno intervenuto dopo le denunce e hanno disposto l’arresto. La donna e la ragazza coinvolte hanno riferito di episodi ripetuti di minacce e comportamenti aggressivi.

Dalmine (Bergamo), 8 giugno 2026 – Non accettava la fine della relazione e ha iniziato a perseguitare la ex fidanzata, danneggiando più volte la sua auto, aggredendola e minacciando lei e la sua famiglia. Non contento nel frattempo – nonostante a suo carico pendesse una condanna per atti persecutori – è salito su un bus, si è seduto accanto a una ragazza sconosciuta e, fingendo di dormire, l’ha palpeggiata. A causa di tutto questo insieme di gesti un 35enne è stato arrestato la sera del 4 giugno dai carabinieri della stazione di Dalmine, nella Bergamasca, per atti persecutori, furto aggravato, danneggiamento e violenza sessuale. https:www.ilgiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalmine, perseguita la ex compagna e molesta una ragazza sul bus: arrestato un 35enne

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