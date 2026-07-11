Bergamo strattona una ragazza alla fermata del bus | arrestato per rapina e resistenza Ferito un agente

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Bergamo dopo aver strattonato una ragazza alla fermata dell’autobus in via Zambonate. Durante l’episodio, ha opposto resistenza e ha aggredito un agente intervenuto, causando anche delle lesioni a quest’ultimo. L’arresto è stato effettuato dalla polizia locale con le accuse di rapina aggravata, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

È stato arrestato dalla polizia locale di Bergamo con le accuse di rapina aggravata, resistenza, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali il 34enne, di origini marocchine, fermato ieri mattina (venerdì 10 luglio) alla fermata del bus in via Zambonate. L’uomo, che stava dando in escandescenze, era stato bloccato da sei agenti (uno dei quali rimasto ferito) al termine di una lite con una ragazza di 19 anni, italiana e residente in città. Secondo quanto ricostruito tutto è iniziato all’altezza del Coin, quando il 34enne ha strattonato la ragazza, in procinto di salire su un autobus dell’Atb, per rubarle la borsa e il telefonino. Tutto è proseguito poi fino alla fermata successiva, quando l’uomo, regolare in Italia e residente in provincia, è stato intercettato da una pattuglia del pronto intervento. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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