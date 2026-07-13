Bergamo nuovo blackout in centro | semafori spenti in via Verdi Enel manda altri generatori

In centro città, i semafori in via Verdi sono spenti a causa di un nuovo blackout. Enel ha inviato altri generatori per ripristinare l’energia. Si tratta del quarto episodio in poche settimane, causato dal caldo anomalo che ha provocato guasti alla rete elettrica. La situazione ha provocato disagi al traffico e ai commercianti della zona. La società di distribuzione ha confermato che sono in corso interventi per riparare i danni.

Ci risiamo. In attesa degli annunciati investimenti da parte di Enel, il centro città è alle prese con l'ennesimo blackout dovuto al caldo anomalo. Dalle 13.15 di oggi (13 luglio ) varie zone sono senza elettricità per un guasto diffuso, che i tecnici ora stanno cercando di indentificare e sistemare. Ad esempio, in viale I problemi più importanti si stanno registrando, come già accaduto a giugno, tra via Pignolo, via Tasso, via Verdi e piazza della Libertà. In alcuni palazzi, come in Procura, l'emergenza è rientrata in poco tempo, mentre in molte vie il blackout persiste. Agli incroci di via Verdi e via Petrarca i semafori sono spenti e gli agenti della polizia locale stanno gestendo il traffico. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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Temi più discussi: Enel, a Bergamo saranno sostituiti 28 chilometri di cavi: Gli ultimi blackout causati dal caldo eccezionale; A due settimane dal blackout in centro, l'amarezza degli esercenti; Blackout, 800 milioni di investimenti per una rete di distribuzione più moderna; Continui blackout per il caldo in città, arrivano cavi più forti. E a Bergamo si scava di nuovo.

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