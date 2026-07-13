A Bergamo, nel centro cittadino, si sono spenti i semafori di via Verdi a causa di un nuovo blackout. Enel ha inviato ulteriori generatori e power station per ripristinare l’energia. La zona rimane senza corrente, mentre le temperature elevate continuano a causare problemi alla rete elettrica. La situazione si ripete in un contesto di frequenti interruzioni legate alle alte temperature e alle criticità della rete.

Ci risiamo. In attesa degli annunciati investimenti da parte di Enel, il centro città è alle prese con l'ennesimo blackout dovuto al caldo anomalo. Dalle 13.15 di oggi (13 luglio ) varie zone sono senza elettricità per un guasto diffuso, che i tecnici ora stanno cercando di indentificare e sistemare. I problemi più importanti si stanno registrando, come già accaduto a giugno, tra via Pignolo, via Tasso, via Verdi e piazza della Libertà. In alcuni palazzi, come in Procura, l'emergenza è rientrata in poco tempo, mentre in molte vie il blackout persiste. Agli incroci di via Verdi e via Petrarca i semafori sono spenti e gli agenti della polizia locale stanno gestendo il traffico. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, nuovo blackout in centro: semafori spenti in via Verdi, Enel manda altre power station e generatori

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