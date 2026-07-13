Bergamo nuovo blackout in centro | semafori spenti in via Verdi Enel manda altri generatori e due power station

Da bergamo.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo blackout ha interessato il centro di Bergamo, con i semafori spenti in via Verdi. Enel ha inviato altri generatori e due power station per ripristinare l’energia. Si tratta dell’ennesimo episodio collegato alle elevate temperature, che ha lasciato senza corrente alcune zone della città. L'interruzione si è verificata in un contesto di attese per investimenti già annunciati dall'azienda energetica.

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Ci risiamo. In attesa degli annunciati investimenti da parte di Enel, il centro città è alle prese con l'ennesimo blackout dovuto al caldo anomalo. Dalle 13.15 di oggi (13 luglio ) varie zone sono senza elettricità per un guasto diffuso, che i tecnici ora stanno cercando di indentificare e sistemare. Ad esempio, in viale I problemi più importanti si stanno registrando, come già accaduto a giugno, tra via Pignolo, via Tasso, via Verdi e piazza della Libertà. In alcuni palazzi, come in Procura, l'emergenza è rientrata in poco tempo, mentre in molte vie il blackout persiste. Agli incroci di via Verdi e via Petrarca i semafori sono spenti e gli agenti della polizia locale stanno gestendo il traffico. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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