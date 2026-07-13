Blackout in centro città diverse vie senza corrente per alcune ore e semafori spenti

Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio, diverse strade del centro di Bergamo sono rimaste senza corrente elettrica per alcune ore. Il blackout ha causato lo spegnimento dei semafori e interruzioni nell'illuminazione pubblica. Nessuna informazione immediata sulle cause del guasto o sui tempi di ripristino. La situazione ha coinvolto più vie della zona centrale, creando disagi ai residenti e al traffico locale.

Bergamo. Il centro città torna ad essere senza elettricità in pieno giorno. Nel primo pomeriggio di lunedì 13 luglio un blackout ha lasciato al buio numerose vie cittadine per diverse ore. Si sono spenti anche i semafori negli snodi principali del traffico cittadino, come quello tra via XX settembre e viale Roma: si è reso necessario l’intervento della polizia locale, che sta dirigendo la viabilità. Gallery Blackout in centro a Bergamo, spenti anche i semafori Sfoglia la Gallery > 12 Tra le vie colpite ci sono dei tratti di via Pignolo e via Tasso, ma non sarebbero le uniche che avrebbero segnalato disagi, a partire dalle 13. I gestori dell’energia elettrica hanno comunicato che il ripristino dovrebbe avvenire intorno alle 17. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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