Bergamo nuovo blackout in centro | coinvolti 1.600 utenti Semafori spenti in via Verdi Enel manda altri generatori

Da bergamo.corriere.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un blackout ha colpito il centro di Bergamo, lasciando senza energia circa 1.600 utenti. I semafori di via Verdi sono spenti, causando disagi alla circolazione. Enel ha inviato altri generatori per ripristinare l’elettricità. La mancanza di corrente si protrae in un periodo di caldo intenso, aggravando la situazione. La rete elettrica locale si trova ancora sotto pressione, anche in attesa di investimenti promessi dall’azienda.

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Ci risiamo. In attesa degli annunciati investimenti da parte di Enel, il centro città è alle prese con l'ennesimo blackout dovuto al caldo anomalo. Dalle 13.15 di oggi (13 luglio ) varie zone sono senza elettricità per un guasto diffuso, che i tecnici ora stanno cercando di indentificare e sistemare. Ad esempio, in viale I problemi più importanti si stanno registrando, come già accaduto a giugno, tra via Pignolo, via Tasso, via Verdi e piazza della Libertà. In alcuni palazzi, come in Procura, l'emergenza è rientrata in poco tempo, mentre in molte vie il blackout persiste. Agli incroci di via Verdi e via Petrarca i semafori sono spenti e gli agenti della polizia locale stanno gestendo il traffico. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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Temi più discussi: Enel, a Bergamo saranno sostituiti 28 chilometri di cavi: Gli ultimi blackout causati dal caldo eccezionale; A due settimane dal blackout in centro, l'amarezza degli esercenti; Blackout, 800 milioni di investimenti per una rete di distribuzione più moderna; Continui blackout per il caldo in città, arrivano cavi più forti. E a Bergamo si scava di nuovo.

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