Bergamo ancora furti tra centro e Città Alta | Chi ha un negozio deve pensare agli affari non ai ladri

Nella notte tra giovedì e venerdì, una pasticceria di via Tasso a Bergamo è stata presa di mira da ladri. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di furti e tentativi di effrazione che da due mesi interessano il centro e Città Alta. La rapina ha coinvolto un negozio, con danni e furto di merce. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre conseguenze. La polizia sta indagando sugli episodi avvenuti nella zona.

Sembra non avere una fine l’ondata di furti e tentativi di effrazione che da due mesi sta colpendo il centro. Nella notte tra giovedì e venerdì è toccato alla pasticceria Salvi di via Tasso. Una o più persone hanno provato a introdursi nel negozio scassinandone la porta sul retro, senza riuscirci. Ad accorgersene è stato il titolare, Mauro Pezzetti, che aprendo in mattinata ha notato che l’infisso della porta era leggermente piegato. L’accanimento contro i negozi non si ferma solo al centro. La stessa notte, intorno alle 2.30, sono stati scassinati i distributori di palline fuori dal minimarket di via Donizetti, in Città Alta. «È la seconda volta in meno di una settimana. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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TERRORE A BERGAMO: RUMENO TENTA DI RAPIRE BIMBA AL SUPERMERMERCATO E LE ROMPE UNA GAMBA. ARRESTATO

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