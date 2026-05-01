Ancora ladri in azione colpo al centro Tim | è emergenza furti

Nella notte si è verificato un altro furto nel centro di Aversa, aggiungendosi a una serie di episodi che hanno interessato diversi negozi della zona. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per i rilievi e stanno indagando sugli episodi, mentre i commercianti continuano a manifestare preoccupazione per questa escalation di furti che sta creando disagio tra gli operatori locali.

Nuovo furto nella notte ad Aversa, dove continua senza tregua l’ondata di colpi che sta mettendo in difficoltà i commercianti e alimentando un clima di crescente preoccupazione in città.Questa volta a essere preso di mira è stato un negozio di telefonia Tim in via Cavour, non distante da piazza.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Ladri ancora in azione ad Assisi. Nuovi furti nella zona nuova : "Servono maggiori controlli"Ladri in azione nella zona nuova della città, con le solite modalità sconcertanti. Ancora allarme furti: ladri in pieno giorno nella casa di due anziani. Anche i vandali in azioneSiena, 9 marzo 2026 - Ladri in azione a Monteroni nell’abitazione di un’anziana coppia, più un grave episodio di vandalismo i cui contorni sono da... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ancora ladri in azione, colpo al centro Tim: è emergenza furti. Ladri ancora in azione a Tolentino: due case nel mirino di una bandaTOLENTINO Ladri in azione in contrada Pianciano, due abitazioni finiscono nel mirino. Il primo episodio si è verificato sabato, intorno alle 18.30. I malviventi sono arrivati dai campi circostanti, ... corriereadriatico.it Ladri ancora in azione. Svaligiate due caseI ladri prendono di mira ancora una volta due abitazioni nei pressi dell’ospedale entrambi i furti sono stati messi a segno nel pomeriggio. I colpi in via Tevere: il primo in un appartamento a piano ... ilrestodelcarlino.it