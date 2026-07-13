benevento i carabinieri incontrano i giovani del campo scuola

I Carabinieri hanno incontrato i giovani durante il campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”. Durante l’evento, hanno parlato con i ragazzi di prevenzione, sicurezza e dell’uso corretto dei social media. L’obiettivo era promuovere comportamenti responsabili e consapevoli tra i giovani, sensibilizzandoli sui rischi legati all’uso dei social e sull’importanza di adottare atteggiamenti attenti e preparati.

Al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile” i Carabinieri sensibilizzano i ragazzi su prevenzione, sicurezza e uso dei social.. Prevenzione, responsabilità e uso consapevole dei social: l’Arma al fianco delle nuove generazioni per costruire cittadini più attenti e preparati. Si è conclusa a Benevento l’edizione 2026 del campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, iniziativa promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione Civile con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani la cultura della prevenzione, del volontariato, della solidarietà e della cittadinanza attiva. Il campo, svoltosi dal 6 all’11 luglio, organizzato dall’Associazione di Protezione Civile di Benevento, ha coinvolto 26 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni, provenienti dal capoluogo sannita e dai comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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