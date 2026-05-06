Legalità a scuola i Carabinieri incontrano gli studenti del Sarpi

Nell’ambito degli incontri sul tema della legalità rivolti agli studenti degli istituti secondari e promossi dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pordenone, i militari della Compagnia del capoluogo hanno incontrato gli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Paolo Sarpi” di San Vito.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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