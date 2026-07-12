Dal 6 all’11 luglio, 26 giovani tra i 10 e i 13 anni hanno partecipato a un campo estivo organizzato dall’Associazione di Protezione Civile di Benevento. I partecipanti sono arrivati sia dalla città principale che dai comuni vicini. Durante l’attività, i Carabinieri hanno incontrato i ragazzi, coinvolgendoli in incontri e attività. Non sono stati segnalati incidenti o problematiche durante il campo.

Il campo, svoltosi dal 6 all’11 luglio, organizzato dall’Associazione di Protezione Civile di Benevento, ha coinvolto 26 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 13 anni, provenienti dal capoluogo sannita e dai comuni limitrofi. Nel corso della settimana, i partecipanti hanno preso parte a numerose attività formative e operative, imparando a riconoscere i rischi presenti sul territorio e ad adottare comportamenti corretti nelle situazioni di emergenza. Particolare attenzione è stata dedicata al contributo che anche i più giovani possono offrire alla comunità. Grazie alla loro familiarità con smartphone, applicazioni e social network, i ragazzi... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - I Carabinieri incontrano i giovani del campo estivo della Protezione Civile

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