La Giunta comunale di Benevento ha approvato tre delibere riguardanti lavori pubblici. Sono stati destinati oltre 490.000 euro per interventi su alloggi popolari e parcheggi. La decisione riguarda progetti che coinvolgono la realizzazione e l’adeguamento di strutture sul territorio comunale. La seduta si è svolta questa mattina e ha visto l’approvazione delle risorse finanziarie per le opere indicate.

La Giunta presieduta dal sindaco Clemente Mastella ha approvato, nella seduta di questa mattina, tre delibere riguardanti opere pubbliche da realizzare sul territorio comunale. “Con un primo provvedimento – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello nell’illustrare i contenuti dei provvedimenti – interveniamo con un accurato programma di manutenzione sul patrimonio comunale di edilizia popolare. Eseguiremo interventi di manutenzione a Santa Maria degli Angeli, via Nuzzolo, via Ferrara, via Rivellini e Parco Sogene. Il quadro economico complessivo degli interventi sugli alloggi di questi complessi immobiliari ammonta a 255mila euro. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

© Fremondoweb.com - Benevento, dalla Giunta oltre 490mila euro per alloggi popolari e parcheggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Case popolari, oltre 600mila euro per blindare gli alloggi sfitti. Del Re: "Potevano essere usati per recupero"Nel 2023 sono stati spesi oltre 600 mila euro per mettere in sicurezza circa 200 alloggi popolari vuoti, con un ulteriore investimento di 506 mila...

Casa, Meloni: oltre 100mila nuovi alloggi tra popolari e prezzi calmieratiIl governo ha annunciato un piano per la costruzione di oltre 100 mila nuovi alloggi tra case popolari e a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni.

Temi più discussi: Senza le scuole Torre-Sala anche il prossimo anno scolastico; Calcio, Serie B: Il Benevento ufficializza anche l'arrivo del greco Antonis Siatounis. Sottoscritto un contratto triennale; Scuole Torre-Sala, Corona (Altra Benevento): L'assessore Pasquariello rassicura ma PNRR a rischio e lezioni ancora fuori sede; Rimpasto in Giunta: Righi punta su Maio e Cattabriga e smentisce tensioni col Pd.

Scuole Torre-Sala, Corona (Altra Benevento): L’assessore Pasquariello rassicura ma PNRR a rischio e lezioni ancora fuori sedeIl Ministero della Istruzione nel 2023 ha concesso al Comune di Benevento un finanziamento di oltre 15 milioni di euro, poi salito a circa 17 milioni, per l’abbattimento e la ricostruzione delle scuo ... ntr24.tv

Sviluppo territoriale, dalla Giunta sì a interventi per oltre 525 milioniTra i provvedimenti approvati oggi dalla giunta regionale della Campania anche l'assestamento e la razionalizzazione della programmazione del Pr Fesr Campania 2021-2027 per il settore Governo del ... ansa.it