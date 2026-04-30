Casa Meloni | oltre 100mila nuovi alloggi tra popolari e prezzi calmierati

Il governo ha annunciato un piano per la costruzione di oltre 100 mila nuovi alloggi tra case popolari e a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni. La strategia prevede un meccanismo innovativo che coinvolge sia il parte pubblica che quella privata per favorire la realizzazione di queste abitazioni. L’obiettivo dichiarato è di aumentare l’offerta abitativa a costi accessibili, senza specificare ulteriori dettagli sui finanziamenti o sui tempi di realizzazione.

Roma, 30 apr. (askanews) – “Con questo meccanismo innovativo e ambizioso siamo convinti si possa generare un moltiplicatore su vasta scala: tra parte pubblica e privata si potranno creare oltre 100mila nuovi alloggi tra popolari e a prezzi calmierati nei prossimi dieci anni”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. Nell’ambito della “edilizia a prezzi calmierati è previsto anche il dimezzamento degli oneri notarili, significa dimezzare i costi di atti di compravendita, mutuo e locazione”, ha aggiunto la premier ringraziando la “categoria che ha dimostrato grande disponibilità”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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