Case popolari oltre 600mila euro per blindare gli alloggi sfitti Del Re | Potevano essere usati per recupero

Nel 2023 sono stati spesi oltre 600 mila euro per mettere in sicurezza circa 200 alloggi popolari vuoti, con un ulteriore investimento di 506 mila euro previsto per il 2024. Sono stati inoltre destinati circa 100 mila euro all'anno a un fondo sociale. Le spese si sono concentrate principalmente su interventi di messa in sicurezza e blindatura degli immobili sfitti.

Oltre 600 mila euro nel 2023 e 506 mila nel 2024 per “blindare” gli alloggi popolari sfitti, circa 200 abitazioni sottoposte a interventi di messa in sicurezza e un fondo sociale da circa 100 mila euro l’anno. Sono questi alcuni dei numeri al centro del confronto in Consiglio comunale sulla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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